Ya han pasado los años, incluso un par de décadas, y está más que claro que el reggaetón era mucho más que una moda y llegó para quedarse. Además, hoy en Chile, el fenómeno vive un momento especial debido a una nueva generación de exponentes.

Una de las revelaciones de la industria es nada más y nada menos que Sinaka, quien conversó con Ciudadano ADN para referirse a todo lo que ha significado su explosivo ascenso.

El cantante atraviesa un gran momento de impulso en su carrera que le permitió estar como invitado en uno de los escenarios del Lollapalooza Chile 2026. En ese sentido, proyecta una presentación en solitario para ese tipo de escenarios.

“Me sentí súper seguro (...) había harta gente cantando nuestras canciones. Cuando salí sentí la ovación, había mucho cariño de parte del público”, recordó con gratitud.

Respecto a la meteórica exposición y escalada de su joven trayectoria, indica que “ha pasado todo muy rápido” y se mantiene “pensando en lo siguiente, entonces cuesta parar a dimensionarlo”.

De igual forma, el oriundo de Quilpué reconoce que, a pesar de que algunas cosas sean más sencillas gracias a la tecnología, “la industria solo está en Santiago”.

El reggaetón como inspiración

Sin duda alguna, un factor clave para el éxito que ha alcanzado Matías Muñoz (su nombre real) es la revitalización del reggaetón old school, tomando ritmos que solo se escuchaban en los clásicos del género.

“Hace rato que esperaba que alguien lo hiciera. A mí me gusta mucho el reggaetón y siento que va mucho conmigo (...) por muchas razones es algo que me acomoda”, reconoció, aludiendo a una búsqueda y crecimiento como artista luego de haber experimentado otros ritmos.

“Encontrar tu estilo es súper importante, porque después la gente te puede reconocer y relacionar con ciertos sonidos o cierta vestimenta. Esa parte es bien importante para el artista (...) encontrar un estilo, una historia detrás”, reflexionó.

En la misma línea, el joven de 24 años reconoce que los primeros acercamientos con la música “era un hobbie nomás. Solo me gustaba rapear y quería aprender”.

“Después, cuando cayó la pandemia y empecé a tirarme más a la música, ahí dije: ‘Quiero trabajar de esto, quiero vivir de esto y ojalá hacerlo para siempre’. De ahí no he parado”, complementó.

Por otra parte, Muñoz abordó la forma en que llega al público en general a través de sus canciones, logrando tener una conexión especial que le permite seguir en un crecimiento a buen ritmo.

“Siento que es bien cercano, es un mensaje cotidiano, por así decirlo. Mi música no está dirigida para un estrato social (...) mi música es bien transversal“, comentó, enfatizando en que es ”felicidad, hiperactividad, energía, fuego".

En contraste, enfrenta el prejuicio que muchas veces se tiene ante el género urbano intentando dejarlo atrás, pero comprendiendo que “la música siempre va a ser un reflejo de la sociedad (...) el entretenimiento va a rozar lo incorrecto”, haciendo hincapié en que “si no incomoda, a la gente no le gusta”.

Lo que viene: nuevos escenarios

Tras su exitoso paso especial por el Lollapalooza, ahora Sinaka se prepara para nuevos shows y presentaciones en solitario para su público que sigue cada uno de sus pasos.

Tiene agendada una presentación en el Gran Arena Monticello el próximo 25 de abril (entradas AQUÍ); otra en el Teatro Caupolicán para el 2 de mayo (entradas agotadas).