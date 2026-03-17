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VIDEO. “No entraré en polémicas, pero...”: la confesión de Ana Tijoux sobre ausencia como solista en Festival de Viña del Mar

A raíz del estreno de su EP “97 trabajado con el productor DJ Dacel, la artista chilena abordó en Ciudadano ADN por qué no se ha persentado con un show propio en le certamen intenacional.

Nelson Quiroz

La destacada rapera chilena Ana Tijoux se refirió a su reciente aparición en el Festival de Viña del Mar 2026 y a la ausencia de una invitación formal para presentarse con su propio espectáculo en el certamen.

En conversación con Ciudadano ADN, la artista explicó que su presencia este año en la Quinta Vergara se produjo exclusivamente gracias a la invitación del cantante argentino Paulo Londra.

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GETTY IMAGES / JAVIER TORRES

Tijoux relató que la experiencia fue positiva, aunque aclaró que no fue convocada por la organización del festival. “Yo fui invitada por Paulo Londra… la invitación es de él, no es del Festival”, explicó. Según la artista, el propio músico le comentó que su participación sería una especie de homenaje, lo que terminó por convencerla de subir al escenario.

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La intérprete también destacó el contexto artístico que rodeó esa presentación, mencionando la participación del músico Roberto Trujillo, nieto del histórico pianista chileno Valentín Trujillo. “Si está el Robertito, dije vamos”, recordó, destacando además la humildad y el compromiso musical del equipo que formó parte del número en la Quinta Vergara.

“Eso no es así...”

Sin embargo, la artista fue clara al abordar las versiones que señalaban que ella no tenía interés en presentarse en el festival con un show propio. “No entraré en polémicas, pero eso no es así. A mí nunca me han invitado a tocar mi trabajo”, afirmó.

Más allá del debate sobre su presencia en el festival, Tijoux destacó el rol de la música como espacio de encuentro y reflexión en el contexto actual. “Hay mucho que hablar, mucho que reflexionar y mucho que vincular. La música es eso: vincularnos”, señaló.

Hoy, Ana se encuetra presentado su EP “97”, compuesto por cuatro canciones y grabado entre Barcelona y Santiago, marcando su primera colaboración formal con el productor DJ Dacel.

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El trabajo, ya disponible en plataformas digitales, mezcla rap, samples y atmósferas relajadas con letras introspectivas y beats de raíz clásica del hip hop. Su título hace referencia a 1997, el año en que ambos artistas se conocieron e iniciaron una amistad que ha marcado sus trayectorias musicales.

El proyecto nació tras una sesión de grabación en la casa de Dacel, donde registraron varias maquetas que años después retomaron en Barcelona para transformarlas en este EP.

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