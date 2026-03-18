Senador Núñez admite que actuó “apresurado” al ligar caso de Rojas Vade con la ultraderecha: “Hay que ser muy cauteloso”

El senador Daniel Núñez (PC) reconoció que actuó de manera “apresurada” al vincular lo ocurrido con el exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un “secuestro planificado por grupos de ultraderecha”, en medio de nuevos antecedentes que apuntarían a un autoatentado .

En conversación con CNN Chile, el legislador sostuvo que “yo no tuve ninguna información privilegiada de la investigación, me basé en la información que vi en los medios de comunicación, que era bastante abundante al respecto”.

Sin embargo, añadió, “lamentablemente después comenzó a ser relativizada, surgieron nuevos antecedentes y yo creo que actué un poquito apresurado ”.

“Hay que ser muy cauteloso”

“Era la primera información que había, que daba cuenta de algo que era muy curioso en toda su forma, y que suponía un móvil político, no lo supuse yo, lo supieron varios. De hecho el propio Presidente de la República actual, dijo que había una agresión de terceros, hoy día eso está puesto en duda”, reconoció.