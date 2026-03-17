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Defensa de excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, pide indulto en medio de debate por salidas dominicales

La solicitud llega en un contexto de debate político sobre beneficios para uniformados condenados por hechos del estallido social.

Javiera Rivera

Excapitán de Carabineros Patricio Maturana pide indulto en medio de debate por salidas dominicales

Excapitán de Carabineros Patricio Maturana pide indulto en medio de debate por salidas dominicales

Este martes, la abogada Nubia Vivanco presentó formalmente ante el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto particular para el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos que dejaron con lesiones graves gravísimas a la senadora Fabiola Campillai.

Según explicó Vivanco, la decisión de formalizar la solicitud se tomó tras la reciente aprobación de salidas dominicales para Maturana por parte de Gendarmería, medida que fue concedida debido a su buen comportamiento dentro del penal de Molina, donde cumple condena.

La medida generó críticas de la senadora Campillai, quien calificó la decisión como un acto que le provoca “dolor y angustia” y presentó un recurso judicial ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo para revertir la salida dominical. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, confirmando la legalidad del beneficio.

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Por su parte, Vivanco subrayó que la solicitud de indulto busca la reinserción social de su representado y que todos los pasos se han realizado conforme a la normativa. Además, la abogada incorporó en el expediente judicial la resolución que avaló las salidas dominicales, un antecedente que, según ella, aumenta las probabilidades de éxito del trámite.

El caso se enmarca en un contexto más amplio, luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara que su gobierno evaluará indultos para uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Kast ya había visitado a Maturana en 2025 durante la campaña presidencial y, en esa ocasión, se comprometió a estudiar su solicitud de indulto particular.

Con esta petición, la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia será la encargada de analizar la solicitud, mientras el caso mantiene el foco de la discusión política y mediática en torno a los beneficios penitenciarios y la justicia en causas relacionadas con el estallido social.

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