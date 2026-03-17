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“¡No necesitamos la ayuda de nadie!”: Trump se pronuncia tras negativa de la OTAN a respaldarlo en ataques

La negativa de aliados a involucrarse en el conflicto coincide con la renuncia de Joseph Kent y una escalada de ataques entre Irán e Israel que eleva la tensión regional

Pablo Castillo

(Photo by SAUL LOEB / AFP via Getty Images)

(Photo by SAUL LOEB / AFP via Getty Images) / SAUL LOEB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país no necesita apoyo de la OTAN en medio de la escalada militar en Medio Oriente, luego de que varios aliados rechazaran sumarse a la ofensiva en el estrecho de Ormuz. “¡No necesitamos la ayuda de nadie!”, afirmó en un mensaje público, marcando distancia con la alianza.

Según el mandatario, la mayoría de los países miembros de la OTAN comunicaron su decisión de no involucrarse en el conflicto, lo que llevó a Washington a continuar sus operaciones de forma independiente. Trump justificó la postura señalando que las acciones militares han sido “exitosas” hasta ahora.

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En paralelo, se produjo una señal de quiebre dentro del propio aparato de seguridad estadounidense. Joseph Kent, jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, presentó su renuncia en desacuerdo con la ofensiva contra Irán, argumentando que el país no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos.

El conflicto también ha tenido consecuencias en el liderazgo iraní. Medios estatales confirmaron la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, considerada clave en el control interno del régimen. Desde Israel, el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que la operación también habría alcanzado a Ali Larijani, una de las figuras más influyentes del país.

En el terreno, la tensión continúa en aumento. Israel informó nuevos ataques contra objetivos en Irán y Líbano, mientras que Teherán ha intensificado sus acciones en la zona del Golfo.

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