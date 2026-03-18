Pellegrini anticipa un partido “histórico” para el Real Betis: “A través del juego, tenemos la capacidad para clasificar en casa” / Fran Santiago

Manuel Pellegrini compareció este miércoles en la conferencia de prensa previa al duelo por la vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos.

Tras la derrota 1-0 en Grecia y acumular cinco partidos seguidos sin victorias, el “Ingeniero” se mostró tranquilo en revertir la llave.

“Estoy con mucha tranquilidad, que es lo que hay que tener en estas instancias. Confío en el trabajo que hemos hecho y en los jugadores, esta campaña es parecida a todas las que hemos hecho, con un grupo comprometido y una hinchada masiva detrás de nosotros buscando el logro, que iremos a buscar desde el primer minuto ante un rival difícil y que defiende bien”, comentó Pellegrini, dimensionando la trascendencia del partido para el Real Betis, que no ha clasificado nunca a los cuartos de final del torneo.

“Tenemos que estar creativos, intensos en la recuperación, no intentar hacer el segundo gol antes del primero. Es el convencimiento de que a través del juego tenemos la capacidad para clasificar en casa”, insistió el DT chileno, sin confiarse ante las cualidades del Panathinaikos.

“Tenemos 90 minutos para demostrarlo. Nunca hay que mirar al rival como si fuera inferior, lo demostró el Bodo/Glimt. Es un partido ante un elenco acostumbrado a jugar torneos internacionales, tenemos que saber revertir el 1-0 y el equipo va a dar la talla. Si es obligación o no es cuestión de perspectiva”, dijo, poniéndose también en el escenario de una eventual eliminación.

“Sería un traspie importante, pero no nos puede hacer dejar de lado los objetivos que tenemos”, cerró Manuel Pellegrini.