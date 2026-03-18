Municipalidad de La Florida implementa 14 puntos de control de presión arterial para adultos mayores
La iniciativa busca detectar a tiempo factores de riesgo y mejorar la calidad de vida.
La Municipalidad de La Florida firmó un convenio con la Universidad de Chile para implementar un programa de prevención en salud enfocado en adultos mayores.
La iniciativa contempla la instalación de 14 puntos de control de presión arterial, como parte del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable (E.A.S.), orientado a detectar riesgos de manera temprana.
La actividad fue encabezada por el alcalde Daniel Reyes, junto a la rectora Rosa Devés y la ministra María Jesús Wulf, en un encuentro que reunió a más de 300 adultos mayores.
Revisa también
Enfoque en prevención y autonomía
En una comuna donde el 16,2% de la población supera los 65 años, el programa busca anticiparse a situaciones de dependencia.
El modelo no solo considera controles de salud, sino también:
- Identificación temprana de factores de riesgo
- Derivación a programas de salud y apoyo social
- Vinculación con actividades comunitarias
Desde el Gobierno, la ministra María Jesús Wulf destacó que el programa apunta a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y potenciar su independencia.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.