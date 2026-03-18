;

Municipalidad de La Florida implementa 14 puntos de control de presión arterial para adultos mayores

La iniciativa busca detectar a tiempo factores de riesgo y mejorar la calidad de vida.

Javiera Rivera

La Florida implementa 14 puntos de control de presión arterial para adultos mayores

La Florida implementa 14 puntos de control de presión arterial para adultos mayores

La Municipalidad de La Florida firmó un convenio con la Universidad de Chile para implementar un programa de prevención en salud enfocado en adultos mayores.

La iniciativa contempla la instalación de 14 puntos de control de presión arterial, como parte del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable (E.A.S.), orientado a detectar riesgos de manera temprana.

La actividad fue encabezada por el alcalde Daniel Reyes, junto a la rectora Rosa Devés y la ministra María Jesús Wulf, en un encuentro que reunió a más de 300 adultos mayores.

Revisa también

ADN

Enfoque en prevención y autonomía

En una comuna donde el 16,2% de la población supera los 65 años, el programa busca anticiparse a situaciones de dependencia.

El modelo no solo considera controles de salud, sino también:

  • Identificación temprana de factores de riesgo
  • Derivación a programas de salud y apoyo social
  • Vinculación con actividades comunitarias

Desde el Gobierno, la ministra María Jesús Wulf destacó que el programa apunta a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y potenciar su independencia.

ADN

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad