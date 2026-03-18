Municipalidad de La Florida implementa 14 puntos de control de presión arterial para adultos mayores

La Florida implementa 14 puntos de control de presión arterial para adultos mayores

La Municipalidad de La Florida firmó un convenio con la Universidad de Chile para implementar un programa de prevención en salud enfocado en adultos mayores.

La iniciativa contempla la instalación de 14 puntos de control de presión arterial, como parte del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable (E.A.S.), orientado a detectar riesgos de manera temprana.

La actividad fue encabezada por el alcalde Daniel Reyes, junto a la rectora Rosa Devés y la ministra María Jesús Wulf, en un encuentro que reunió a más de 300 adultos mayores.

Enfoque en prevención y autonomía

En una comuna donde el 16,2% de la población supera los 65 años, el programa busca anticiparse a situaciones de dependencia.

El modelo no solo considera controles de salud, sino también:

Identificación temprana de factores de riesgo

Derivación a programas de salud y apoyo social

Vinculación con actividades comunitarias

Desde el Gobierno, la ministra María Jesús Wulf destacó que el programa apunta a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y potenciar su independencia.