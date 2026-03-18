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“Mi objetivo principal es sentarme con los dirigentes a fin de año y poder seguir en Colo Colo”

Uno de los refuerzos que llegó al “Cacique” este 2026 confesó sus ganas por continuar en el club la próxima temporada.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

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Lautaro Pastrán, uno de los refuerzos que sumó Colo Colo este 2026, confesó que su gran objetivo a nivel personal es continuar en el cuadro albo la próxima temporada.

Todo considerando que el futbolista argentino-chileno está a préstamo en el “Cacique” hasta diciembre de este año, cedido por Belgrano, pero Blanco y Negro posee una opción de compra por el 60% de su pase, para lo cual debe pagar cerca de un millón de dólares.

Frente a este escenario, Patrán reconoció en DSports que “el objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en Colo Colo".

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Además, el atacante de 23 años comentó que también sueña con dar el salto al fútbol europeo. “Obviamente me encataría jugar en Europa. Me gusta la liga de España, aunque cualquier liga de Europa viene bien. Pero no pienso mucho en el futuro, sino en el presente. Trato de ir fecha a fecha con los pies en la tierra y con humildad. Todavía no he logrado nada”, sostuvo.

Por último, el ariete explicó las claves del buen momento que vive Colo Colo, actual líder del Campeonato Nacional. “Este equipo está muy preparado fisicamente. Tambien tenemos jugadores que tienen mucha trayectoria como Arturo Vidal, que es un lider dentro de la cancha. Como equipo, la mayoría somos jóvenes y tenemos hambre de lograr un campeonato con este club”, concluyó Lautaro Pastrán.

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