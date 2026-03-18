“Me quieren sacar dinero”: Daniela Aránguiz lanza dura acusación tras denuncia en su contra

Este miércoles Daniela Aránguiz se presentó en el Centro de Justicia de Santiago para comparecer por la querella que Juan David Rodríguez presentó en su contra.

El ex integrante de Rojo demandó a la panelista del programa Sígueme luego de que ella se refiriera en duros términos a sus adicciones .

Según información del programa Hay que decirlo de Canal 13, el Tribunal dio la opción de un posible acuerdo y así evitar llegar a juicio.

Rodríguez pidió “disculpas públicas con arrepentimiento” a través de los medios donde ella trabaja. Aránguiz se negó y no ofrecerá disculpas.

En su llegada a los tribunales, la ex de Jorge Valdivia dijo a Hay que decirlo que: “Me quieren sacar dinero. Eso quieren. No creo que les resulte (...) Yo no he cometido ningún delito”.

“Él quería que yo lo indemnizara por unos trabajos que se habían caído por, según él, mis dichos, no por los dichos de él sobre su propio hijo. Entonces, al final es un poquito rara su petición”, agregó.

Daniela eso sí, admitió que la indignación que le generó el caso provocó que no se expresara de la mejor manera.

“Quizás yo sí respondo mucho desde las entrañas, soy una madre leona (...) Quizás no fue la manera, pero lamentablemente soy muy impulsiva”, reconoció.

Al no haber existido un acuerdo, se fijó una nueva audiencia para el próximo 3 de agosto, donde se iniciará a la etapa de juicio.