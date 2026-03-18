Concierto de BTS en Chile entra en fase decisiva: piden histórico recinto y evalúan plan B / Billboard Music Awards 2021

A inicios de enero el grupo surcoreano de K-pop, BTS, anunció su regreso a Chile y desató la euforia de sus seguidores al revelar dos fechas en nuestro país.

Dos meses después de este anuncio, la productora a cargo del evento, DG Medios, aún no ha entregado detalles sobre la venta de entradas, ni el lugar de los conciertos que están agendados para el 15 y 16 de octubre.

A finales de febrero se dio a conocer que el 16 y 17 de octubre se realizará el Festival de la Memoria, con música, arte y derechos humanos (MUDA), lo que en teoría descartaría el Estadio Nacional como recinto para recibir a la boyband surcoreana.

En las últimas horas, el medio especializado en espectáculos Pon la tetera informó que DG Medios ingresó la solicitud para que BTS pueda utilizar el Estadio Nacional.

Sin embargo, esta petición estaría en evaluación y que la última palabra la tendría la ministra del Deporte, Natalia Duco.

El mismo medio indicó que en caso de que la respuesta de la ministra sea negativa, el plan B sería utilizar el estadio Monumental, aunque también se baraja la opción de cambiar las fechas para utilizar el Estadio Nacional.

Por ahora, no existe una fecha para la venta de entradas que está aún programada para este mes.