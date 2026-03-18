Gobierno de Boric cierra gestión con 200 nombramientos por concurso público: supera a Piñera y Bachelet en igual periodo

El gobierno de Gabriel Boric finalizó su administración con 200 cargos públicos adjudicados mediante concursos, principalmente en los ministerios de Educación, Salud y Trabajo.

La cifra supera los 156 procesos de igual periodo durante el mandato de Sebastián Piñera y los 128 de Michelle Bachelet, reflejando un crecimiento sostenido en la dotación de funcionarios, que actualmente roza el millón de trabajadores.

Según datos de La Tercera, el Mineduc lidera los nombramientos con 77 cargos, impulsados por los Servicios Locales de Educación Pública, seguido por Salud con 21 y Trabajo con 17.

Otros ministerios como Medio Ambiente, Justicia y Economía completan la lista con menos casos, aunque todos corresponden mayormente a puestos directivos y jefaturas. Entre ellos destacan directivos en la ONEMI, Servicio Nacional de Migraciones, Tesorería, Registro Civil y SERNAM.

Defienden la continuidad administrativa

La medida generó críticas políticas por parte del oficialismo entrante, que la calificó de “amarres” que podrían limitar la acción del próximo gobierno.

Desde la administración saliente se defendió la continuidad administrativa y se recordó que la Ley 19.882 establece que los concursos de Alta Dirección Pública deben ser autorizados por el Consejo de Alta Dirección Pública en los ocho meses previos a un cambio presidencial, evitando decisiones unilaterales del Ejecutivo.

Pese a la polémica, el gobierno entrante ya ha indicado que realizará desvinculaciones selectivas de funcionarios nombrados en este último tramo, en medio de un proceso que combina necesidades técnicas con ajustes políticos de la nueva administración.