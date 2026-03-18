Lollapalooza Chile anuncia el inicio de venta de entradas para 2027

Lollapalooza Chile ya fijó su próximo gran hito. Tras el éxito de su edición 2026, que convocó a 240 mil personas en tres jornadas, el festival confirmó oficialmente que la próxima edición se realizarán los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027, en una versión especialmente simbólica: la celebración de sus 15 años en el país.

El anuncio llegó luego de una edición masiva que volvió a consolidar al evento como una de las principales vitrinas musicales y culturales de Chile. La organización destacó el carácter histórico de esta próxima cita y remarcó que el país fue la primera sede internacional del festival fuera de Chicago.

En esa línea, el comunicado sostiene que “el festival celebrará su décimo quinto aniversario los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins”, confirmando así una fecha clave para los fanáticos.

Cuándo parte la venta y qué beneficios tendrán algunos asistentes

La venta de entradas para esta edición aniversario comenzará el próximo 31 de marzo al mediodía a través de Ticketmaster.cl. El proceso se iniciará con los tradicionales tickets Early Bird y seguirá con la Preventa 1 para los pases de tres días en sus categorías General, Lounge y Platinum.

Además, los auspiciadores principales ofrecerán beneficios especiales sobre el valor de los tickets. Cenco Malls dispondrá de 15 mil descuentos de 20% mediante la App Mi Mall, mientras Banco de Chile entregará el mismo número de rebajas para clientes que paguen con sus tarjetas.

La organización también puso el foco en la conexión emocional que el evento ha construido con el público chileno durante más de una década. De hecho, afirmó que “la energía y pasión que los fans han entregado durante estos 14 años es la chispa que ilumina el camino hacia nuestra gran celebración de los 15 años; será una fiesta inolvidable”.

Con más de 2,8 millones de asistentes acumulados en sus 14 ediciones, Lollapalooza Chile ha recibido a artistas como Metallica, Pearl Jam, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Rosalía, Drake, The Strokes y Olivia Rodrigo, entre muchos otros. Por ahora, el lineup de 2027 aún no se revela, pero la organización anticipó nuevas experiencias y sorpresas para esta edición especial.

¿Qué artista te gustaría ver en el cartel de Lollapalooza Chile 2027 en su edición aniversario?