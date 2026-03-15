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VIDEOS. Lollapalooza Chile cerró su edición 2026 a lo grande: así fue la tercera jornada en el Parque O’Higgins

Chappell Roan fue la encargada de cerrar la edición 2026 de Lollapalooza Chile.

Nicolás Lara Córdova

Lollapalooza Chile cerró su edición 2026 a lo grande: así fue la tercera jornada en el Parque O’Higgins

Este domingo finalizó la edición 2026 de Lollapalooza Chile que volvió tras siete años al Parque O’Higgins.

Radio ADN estuvo presente junto al equipo de ADN.cl en esta última jornada de fiesta musical donde pudimos conversar con varios de sus protagonistas.

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Entre ellos: Hesse Kassel, Hermanos Ilabaca, Niebla Niebla, Joaquina, Mau & Ricky, Princesa Alba, entre otros.

Durante esta domingo el director de Lotus, Sebastián de la Barra dio a conocer las fechas y el recinto que recibirá la edición 2027 del festival de música.

El Parque O’Higgins volverá a recibir el Lollapalooza los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027.

Uno de los platos fuertes de esta jornada fue la presentación de Quilapayún.

La reconocida banda folclórica nacional celebró sus 60 años de trayectoria en el Lotus Stage con un invitado especial: Los Bunkers.

Ambas bandas se subieron al escenario para interpretar el clásico La Exiliada del Sur.

Otro de los platos fuertes de la jornada fue el DJ estadounidense y exponente del Dubstep, Skrillex.

El artista de 38 años tuvo un momento delicado durante su presentación, ya que detuvo su show al percatarse que el público que se encontraba cerca de la reja de contención estaba siendo aplastada por la multitud.

Finalmente, el incidente no pasó a mayores y Skrillex retomó su presentación tras cerciorarse de que los fanáticos estaban bien.

Lollapalooza Chile 2026 tuvo su clausura con la presentación de Chappell Roan.

La artista de 28 años se presentó ante un repleto Cenco Malls Stage con cientos de fanáticos que corearon todos sus éxitos.

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