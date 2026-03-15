Lollapalooza Chile 2027 ya tiene fechas y lugar confirmado: conoce todos los detalles / FOTO: BASTIAN CIFUENTES ARAYA / AGENCIAUNO

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva versión de Lollapalooza Chile en el Parque O’Higgins que tuvo como grandes nombres a Chappell Roam, Sabrina Carpenter y Tyler The Creator.

Tras intensas tres jornadas que se vivieron en Santiago Centro, la productora a cargo del festival, Lotus, realizó un punto de prensa para anunciar lo que será la edición 2027 del Lollapalooza.

“Queremos anunciar que Lollapalooza sigue en el Parque O’Higgins el 12, 13, 14 de marzo de 2027″, indicó el director de Lotus, Sebastián de la Barra.

Además, en el mismo punto de prensa, de la Barra indicó que las entradas Early Birds estarán disponibles “antes que nunca”.

Sumado a esto, adelantó una posible invitación a Mon Laferte al evento en futuras ediciones.

“Creo que sería muy lindo invitar a Mon para una futura edición cercana para que sea headliner”, cerró Sebastián de la Barra.