Sammis Reyes vuelve a las redes sociales con misteriosa publicación: “Me obsesioné”

Sammis Reyes reapareció en redes sociales tras sus últimas polémicas en las últimas semanas. El ex jugador de la NFL y pareja de Emilia Dides subió una curiosa publicación en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje “¿Qué hace Sammis Reyes?“.

En dicho video, bromea junto a su pareja sobre la pregunta que han hecho distintos usuarios acerca de lo que él se dedica.

Horas más tarde, Sammis Reyes volvió a subir otra publicación, esta vez con un texto reflexivo sobre su nueva obsesión: la lectura.

“Durante el momento más difícil de mi vida abrí mi primer libro… y algo cambió. Hasta ese momento, nunca había entendido el poder de leer“, comentó el ex jugador de la NFL.

“Pero cuando descubrí que dentro de un libro había décadas de experiencia, errores y aprendizajes de otra persona, todo hizo sentido. Me obsesioné“, continuó.

Reyes acompañó este texto con una fotografía de él junto a una pila de libros. En el texto, él reflexiona sobre los beneficios que le ha entregado la lectura a lo largo de los últimos años.

“Cada libro fue un mentor que nunca conocí en persona.Y si algo tengo claro hoy es esto: La calidad de tu vida depende de la calidad de las ideas que consumes”, concluyó.