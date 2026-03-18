Lanzó grave insulto al árbitro: futbolista de Everton recibe dura sanción tras ser expulsado ante la UC / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Dieter Villalpando, jugador de Everton, recibió dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de ser expulsado ante Universidad Católica el pasado sábado.

El volante mexicano vio la tarjeta roja al minuto 90+1 del partido, por una agresión contra el defensa de los “cruzados”, Gary Medel.

Antes de irse a las duchas, el futbolista del cuadro “ruletero” lanzó un fuerte insulto hacia el árbitro. “Una vez expulsado, me insulta diciendo textual ‘malo concha de tu madre’”, señaló el juez Rodrigo Carvajal en su informe.

A raíz de este episodio, Dieter Villalpando tendrá que cumplir dos fechas de suspensión, castigo que fue confirmado por el Tribunal de Disciplina en la audiencia que se llevó a cabo este martes.