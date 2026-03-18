;

Lanzó grave insulto al árbitro: futbolista de Everton recibe dura sanción tras ser expulsado ante la UC

El Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó el castigo para el mexicano Dieter Villalpando.

Daniel Ramírez

Lanzó grave insulto al árbitro: futbolista de Everton recibe dura sanción tras ser expulsado ante la UC

Lanzó grave insulto al árbitro: futbolista de Everton recibe dura sanción tras ser expulsado ante la UC / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Dieter Villalpando, jugador de Everton, recibió dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de ser expulsado ante Universidad Católica el pasado sábado.

El volante mexicano vio la tarjeta roja al minuto 90+1 del partido, por una agresión contra el defensa de los “cruzados”, Gary Medel.

Revisa también:

ADN

Antes de irse a las duchas, el futbolista del cuadro “ruletero” lanzó un fuerte insulto hacia el árbitro. “Una vez expulsado, me insulta diciendo textual ‘malo concha de tu madre’”, señaló el juez Rodrigo Carvajal en su informe.

A raíz de este episodio, Dieter Villalpando tendrá que cumplir dos fechas de suspensión, castigo que fue confirmado por el Tribunal de Disciplina en la audiencia que se llevó a cabo este martes.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad