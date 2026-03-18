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Azul Azul toma una decisión y define al nuevo técnico de la U: anuncio inminente

Según información de ADN Deportes, la directiva de los azules aprobó por unanimidad la llegada de Fernando Gago.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La búsqueda de un nuevo entrenador en Universidad de Chile está cerca de llegar a su fin. Tras una nueva reunión de directorio extraordinaria realizada este miércoles, Azul Azul tomó una decisión y aprobó por unanimidad la llegada de Fernando Gago.

Según información de ADN Deportes, el gerente deportivo Manuel Mayo presentó ante la directiva de la sociedad anónima una terna de seis candidatos: Gago, Julio Vaccari, Rodolfo Arruabarrena, Jorge Fossati, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

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Aunque Berizzo era el nombre que generaba más consenso dentro del directorio, el extécnico de O’Higgins y La Roja se bajó de la carrera por motivos personales. Ante ese escenario, se optó por avanzar con todo por el ex DT de Boca Juniors para suceder a Francisco Meneghini.

La votación del directorio fue unánime y se autorizó a Mayo a cerrar las negociaciones con Gago, por lo que su llegada al CDA podría hacerse oficial en las próximas horas.

A la espera del anuncio, el periodista César Luis Merlo dio por hecho el arribo del estratega de 39 años. “Fernando Gago es el nuevo entrenador de la U de Chile. En las próximas horas viajará a Chile para firmar contrato hasta diciembre de 2027″, afirmó el comunicador.

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