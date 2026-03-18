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La U de Chile apunta al pasto del Estadio Nacional como uno de los factores en la plaga de lesiones

Según información de ADN Deportes, la cancha del recinto de Ñuñoa estaría perjudicando el físico de los futbolistas.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile ha sufrido en este inicio de temporada y uno de los principales factores que han complicado a los azules son las lesiones.

En estos momentos, se encuentran de baja Octavio Rivero (sinovitis de rodilla derecha), Matías Zaldivia (desgarro de bíceps femoral), Charles Aránguiz (desgarro de bíceps femoral), Lucas Assadi (esguince de tobillo alto), Bianneider Tamayo (desgarro en el psoas) y Diego Vargas (edema óseo en el pubis).

Seis futbolistas con problemas físicos, lo que genera fuerte preocupación en el club, donde se apunta a la cancha del Estadio Nacional como uno de los factores de estas dolencias.

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Según información de ADN Deportes, si bien el césped híbrido del recinto de Ñuñoa es uno de los más trabajados de Chile, actualmente no se encuentra en buenas condiciones, apuntando directamente a que está blando.

De hecho, no solo futbolistas de la U han acusado molestias tras jugar en el Nacional. Osvaldo González, ídolo azul y actualmente en Universidad de Concepción, afirmó que también terminó con molestias tras jugar en el “Coliseo”.

Ahora, la Universidad de Chile deberá volver este viernes 20 de marzo al Estadio Nacional para enfrentar a Deportes La Serena en el estreno de la Copa de la Liga.

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