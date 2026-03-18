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“Será complicado...”: reconocido astrólogo leyó el futuro de Fernando Gago en la Universidad de Chile

En las últimas horas se ha hablado sobre la llegada del técnico argentino para que tome el mando de los azules.

Nicolás Lara Córdova

“Será complicado...”: reconocido astrólogo leyó el futuro de Fernando Gago en la Universidad de Chile

“Será complicado...”: reconocido astrólogo leyó el futuro de Fernando Gago en la Universidad de Chile / Jam Media

Este miércoles, Universidad de Chile eligió a Fernando Gago como el reemplazante de Francisco Meneghini como entrenador de los azules.

Según información de ADN Deportes,el extécnico de Boca Juniorsle ganó la pulseada a otros cinco candidatos a la banca azul: Julio Vaccari, Rodolfo Arruabarrena, Jorge Fossati, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

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Ante esta noticia, los hinchas azules se ilusionaron ante la llegada del ex técnico de Boca Juniors y Racing.

En la últimas horas, el reconocido astrólogo, Giorgio Armas, utilizó sus redes sociales para entregar su pronóstico sobre la llegada de Fernando Gago a Universidad de Chile.

Firmó en Mercurio Retrógrado. Será complicado lograr objetivos importantes con la Universidad de Chile”, indicó.

Aunque los montos exactos aún se desconocen, desde la U reconocen que se trata de una inversión inédita, u que podría situar al técnico argentino entre los mejores remunerados en la historia de la institución.

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