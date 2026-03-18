“Será complicado...”: reconocido astrólogo leyó el futuro de Fernando Gago en la Universidad de Chile / Jam Media

Este miércoles, Universidad de Chile eligió a Fernando Gago como el reemplazante de Francisco Meneghini como entrenador de los azules.

Según información de ADN Deportes,el extécnico de Boca Juniorsle ganó la pulseada a otros cinco candidatos a la banca azul: Julio Vaccari, Rodolfo Arruabarrena, Jorge Fossati, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

Ante esta noticia, los hinchas azules se ilusionaron ante la llegada del ex técnico de Boca Juniors y Racing.

En la últimas horas, el reconocido astrólogo, Giorgio Armas, utilizó sus redes sociales para entregar su pronóstico sobre la llegada de Fernando Gago a Universidad de Chile.

“Firmó en Mercurio Retrógrado. Será complicado lograr objetivos importantes con la Universidad de Chile”, indicó.

Aunque los montos exactos aún se desconocen, desde la U reconocen que se trata de una inversión inédita, u que podría situar al técnico argentino entre los mejores remunerados en la historia de la institución.