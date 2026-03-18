Hombre queda en prisión preventiva por intentar asfixiar a su hija de dos años en Talca

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Hombre queda en prisión preventiva por intentar asfixiar a su hija de 2 años en Talca

Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser acusado de intentar asfixiar a su hija de dos años en plena vía pública en Talca, región del Maule.

El hecho ocurrió en la avenida Circunvalación, donde el imputado se encontraba al interior de un vehículo cuando habría intentado agredir a la menor.

La situación fue advertida por transeúntes que pasaban por el lugar, quienes intervinieron de inmediato y lograron reducir al sujeto hasta la llegada de Carabineros.

El hombre fue detenido en el lugar y el caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia.

Al respecto, la fiscal Javiera Cáceres confirmó que el imputado, quien mantiene antecedentes penales, quedó en prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias.

Además, se indicó que su detención fue ampliada para reunir nuevos peritajes, incluyendo un informe médico sobre las lesiones.

Respecto a la niña, se informó que se encuentra en buenas condiciones de salud. En tanto, el sujeto cumplirá la medida cautelar en la cárcel de la capital maulina mientras continúa la investigación.