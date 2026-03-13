Choque entre bus y camión en la Ruta 5 Sur deja cuatro personas lesionadas en Talca

Durante la madrugada de este viernes se registró un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura de la ciudad de Talca, en la región del Maule.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el kilómetro 253, en el sector Varoli, donde un bus interprovincial colisionó con un camión de alto tonelaje. El impacto habría sido por alcance, según información preliminar.

Tras el choque, personal del Cuerpo de Bomberos de Talca acudió hasta el lugar para atender la emergencia y prestar apoyo a los pasajeros involucrados en el siniestro.

Producto del accidente, al menos cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Talca para recibir atención médica.

Por ahora, las autoridades continúan recabando antecedentes para esclarecer cómo ocurrió la colisión.