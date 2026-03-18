Carabineros logra desarticular peligrosa banda ligada al narcotráfico en La Serena y Coquimbo

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Este miércoles se realizó un megaoperativo antidrogas en la conurbación de La Serena y Coquimbo que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La banda delictual era conocida como los “Shein” y fue desarticulada en un operativo encabezado por el OS7 que se desarrolló de manera simultánea en la conurbación.

13 fueron las viviendas intervenidas por la policía, lo que permitió detener a 18 personas, entre ellas al cabecilla del grupo de 20 años, que tenía una orden de detención vigente por homicidio frustrado, tráfico de drogas y disparos injustificados.

“Ellos mantenían un líder, tenían soldados y distribuidores en redes sociales. Entregaban a domicilio la droga y también para demostrar su poderío exhibían sus armas en redes y efectuaban disparos en la vía pública”, indicó el Coronel Juan Escobar, prefecto de Coquimbo.

El operativo permitió incautar siete armas de fuego, 77 municiones, tres vehículos, una moto y decomisar diversas dosis de marihuana, pasta base y ketamina.