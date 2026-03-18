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Carabineros logra desarticular peligrosa banda ligada al narcotráfico en La Serena y Coquimbo

En un amplio operativo efectuado este miércoles, personal del OS7 logró desarticular la banda conocida como “Los Shein”.

Paulina Marín

N. Lara

Carabineros logra desarticular peligrosa banda ligada al narcotráfico en La Serena y Coquimbo

Carabineros logra desarticular peligrosa banda ligada al narcotráfico en La Serena y Coquimbo

01:17

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Este miércoles se realizó un megaoperativo antidrogas en la conurbación de La Serena y Coquimbo que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La banda delictual era conocida como los “Shein” y fue desarticulada en un operativo encabezado por el OS7 que se desarrolló de manera simultánea en la conurbación.

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13 fueron las viviendas intervenidas por la policía, lo que permitió detener a 18 personas, entre ellas al cabecilla del grupo de 20 años, que tenía una orden de detención vigente por homicidio frustrado, tráfico de drogas y disparos injustificados.

“Ellos mantenían un líder, tenían soldados y distribuidores en redes sociales. Entregaban a domicilio la droga y también para demostrar su poderío exhibían sus armas en redes y efectuaban disparos en la vía pública”, indicó el Coronel Juan Escobar, prefecto de Coquimbo.

El operativo permitió incautar siete armas de fuego, 77 municiones, tres vehículos, una moto y decomisar diversas dosis de marihuana, pasta base y ketamina.

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