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¿Cómo hacer que ADN sea una de tus fuentes de noticias preferida en Google? Te contamos paso a paso

Una nueva función en el gigante de internet permite que te informes con nosotros de manera mucho más rápida y eficiente.

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¿Cómo hacer que ADN sea una de tus fuentes de noticias preferida en Google? Te contamos paso a paso

¿Cómo informarte mejor con tus medios favoritos? Google acaba de lanzar “Fuentes preferidas”, una nueva herramienta que te permite elegir los medios de comunicación preferidos para que aparezcan primero en las Noticias destacadas del buscador.

Así, puedes decidir qué medios quieres priorizar y no depender solo del algoritmo de Google para informarte. ¿Quieres mantenerte al día con la actualidad nacional e internacional a través de Radio ADN?

Solo tienes que elegir a Radio ADN como tu fuente preferida y accederás de forma mucho más directa a nuestros contenidos informativos.

Cómo elegir a ADN como tu fuente preferida

La forma más sencilla es ingresar al enlace de Fuentes preferidas de Google. Inicia sesión con tu cuenta de Google y marca a Radio ADN como una de tus fuentes favoritas. Con eso, nuestras noticias comenzarán a aparecer con mayor frecuencia en tus resultados.

También puedes hacerlo mientras navegas en nuestro contenido. Antes del primer párrafo verás el botón “Añadir ADN Radio en Google”. Al presionarlo, te llevará al enlace que te contamos en el párrafo anterior.

En la sección Noticias destacadas verás una pequeña estrella junto al título. Al hacer clic, podrás buscar y seleccionar a Radio ADN como medio preferido escribiendo simplemente nuestro nombre.

Este ajuste no elimina contenidos de otros medios: seguirás recibiendo información diversa, pero Google priorizará las noticias de las fuentes que elijas. Podrás seleccionar más de un medio y cambiar tus preferencias cuando quieras en “Tus fuentes”.

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