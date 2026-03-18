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VIDEO. Difunden imágenes claves del rescate de carabinero baleado en Puerto Varas

El registro forman parte de los antecedentes del caso, que aún no tiene detenidos.

Javiera Rivera

Revelan impactante video del rescate de carabinero baleado en Puerto Varas

Revelan impactante video del rescate de carabinero baleado en Puerto Varas

A una semana del ataque que dejó en riesgo vital al sargento Javier Figueroa Manquemilla, se dieron a conocer registros inéditos del operativo de rescate.

El material, difundido por CHV Noticias, incluye imágenes captadas por cámaras corporales de funcionarios que participaron en la búsqueda.

El hecho ocurrió la mañana del 11 de marzo en Puerto Varas, cuando el carabinero acudió a un procedimiento en una línea de tren junto a otro funcionario.

En ese contexto, recibió un disparo en la cabeza, quedando gravemente herido, mientras su compañero se separó momentáneamente del lugar.

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Las imágenes muestran los minutos posteriores al ataque: “¿Dónde está?”, se escucha preguntar a uno de los efectivos mientras corre por la línea férrea para ubicarlo.

Tras encontrarlo, el funcionario reporta la situación por radio, confirmando que se trataba de una lesión por arma de fuego.

Cabe destacar que hasta ahora, no se han reportado detenidos por el ataque, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables.

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