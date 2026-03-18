Justicia para una madre y su bebé: Corte envía a la cárcel a sujeto que golpeó y arrastró por el suelo a su pareja

La Corte de Apelaciones de Arica decidió este miércoles dejar bajo la medida de prisión preventiva a un hombre identificado como J.M.A.F., acusado de agredir gravemente a su exconviviente y amenazarla de muerte.

El tribunal ordenó su ingreso inmediato al Complejo Penitenciario de Acha, revirtiendo una decisión anterior del Juzgado de Garantía que lo mantenía en libertad.

Un ataque violento y reiterado

Los hechos que motivaron esta decisión judicial ocurrieron el 21 de noviembre de 2025. Según la acusación, el hombre llegó al domicilio de la víctima, N.M.L.F., donde ella se encontraba con su hija lactante. En el lugar, el sujeto:

La golpeó con los puños y la arrastró del pelo.

Le causó lesiones graves , incluyendo un golpe en el cráneo, heridas en el labio y la espalda, y una fractura en el pie derecho .

, incluyendo un golpe en el cráneo, heridas en el labio y la espalda, y una . La amenazó con mandarla a matar.

El incumplimiento de la ley (Desacato)

Lo que más preocupó a las juezas de la Corte fue que el agresor ya tenía prohibido acercarse a la mujer por una orden judicial previa. Al ignorar esta prohibición, cometió el delito de desacato.

El fallo destaca que las agresiones fueron mucho más intensas que las ocurridas apenas un mes antes, lo que refleja un “riesgo vital alto” para la víctima. Además, las ministras señalaron que las medidas de protección decretadas anteriormente fueron insuficientes ante la conducta “obstinada” del hombre por no cumplir la ley.

El fundamento del tribunal

Para la Primera Sala de la Corte, integrada por las ministras Claudia Arenas, Juana Ríos y la abogada Sandra Negretti, la prisión preventiva es necesaria porque la prioridad es garantizar la seguridad de la mujer y de su pequeña hija. Por esta razón, el fallo fue unánime al considerar que el imputado representa un peligro evidente para la sociedad y su entorno familiar.