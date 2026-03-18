Femicida tenía denuncias previas por VIF: todo lo que se sabe del brutal crimen de mujer en Paine

Un nuevo antecedente cambió el rumbo de la investigación por el asesinato de una joven de 25 años ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine, en la zona sur de la Región Metropolitana.

El caso, que en un inicio era indagado como homicidio, pasó a ser investigado como femicidio íntimo tras confirmarse que existía una relación entre la víctima y el presunto autor del ataque.

El crimen quedó al descubierto en calle Galvarino, en plena vía pública, donde la mujer fue abordada violentamente por un hombre que luego escapó del lugar. Según los antecedentes preliminares, la víctima fue golpeada a puñetazos, lanzada al suelo y posteriormente apuñalada.

Tras la denuncia, personal de Carabineros llegó al sitio del suceso, aisló el perímetro e inició las primeras diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos.

El vínculo entre ambos y denuncias por VIF

Uno de los elementos más relevantes en esta etapa ha sido la declaración de un testigo presencial, quien observó la agresión y logró identificar al atacante. Ese antecedente permitió avanzar en la individualización del presunto responsable y orientar con mayor precisión la investigación desarrollada por la Fiscalía y las policías.

Más tarde, el fiscal Patricio Rosas confirmó el dato que modificó la calificación jurídica del caso. Según se informó, existía una relación entre la víctima y el agresor, ya que ambos tenían un hijo de 2 años. En ese contexto, el persecutor ratificó en la práctica que el hecho ya no corresponde a un homicidio común, sino a un delito de mayor gravedad por su contexto de violencia de género.

De esta manera, la calificación jurídica del caso cambió, pasando de homicidio a femicidio íntimo.

Además, el persecutor confirmó que el femicida mantenía antecedentes previos por violencia intrafamiliar (VF).

Por ahora, las diligencias continúan para dar con el paradero del imputado y determinar todas las circunstancias del ataque. El caso vuelve a poner en debate la urgencia de reforzar la prevención y protección frente a situaciones de violencia contra las mujeres.