Gobierno sigue a la espera de justicia argentina por extradición de Galvarino Apablaza: “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, actualizó el estado del proceso de extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile.

Apablaza, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ha sido protegido como refugiado político en ese país durante los últimos años.

Pérez Mackenna destacó que “nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para que este proceso concluya" y añadió que actualmente están “a la espera de lo que resuelva la justicia argentina y estamos muy atentos a seguir este proceso muy de cerca".

Sobre posibles documentos o trámites pendientes, señaló que “esto está en manos de la justicia argentina y está por resolver, me imagino, lo antes posible".

La declaración del ministro se produce en medio de la entrevista que su abogado, Rodolfo Yanzón, concedió a Canal 24 Horas, donde aseguró que no existe posibilidad de extradición, pues “la extradición está cerrada hace 16 años” y no hay ningún trámite ni firma pendiente.