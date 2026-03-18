Gobierno sigue a la espera de justicia argentina por extradición de Galvarino Apablaza: “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance”
El ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, aseguró que Chile agotó gestiones y permanece atento a la resolución de tribunales argentinos sobre el exdirigente.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, actualizó el estado del proceso de extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile.
Apablaza, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ha sido protegido como refugiado político en ese país durante los últimos años.
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Pérez Mackenna destacó que “nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para que este proceso concluya" y añadió que actualmente están “a la espera de lo que resuelva la justicia argentina y estamos muy atentos a seguir este proceso muy de cerca".
Sobre posibles documentos o trámites pendientes, señaló que “esto está en manos de la justicia argentina y está por resolver, me imagino, lo antes posible".
La declaración del ministro se produce en medio de la entrevista que su abogado, Rodolfo Yanzón, concedió a Canal 24 Horas, donde aseguró que no existe posibilidad de extradición, pues “la extradición está cerrada hace 16 años” y no hay ningún trámite ni firma pendiente.
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