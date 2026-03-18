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ENAP anuncia fuerte alza en el kerosene mientras gasolinas y diésel se mantienen estables

Según el último reporte de la compañía, otros derivados líquidos y gases vehiculares no registran modificaciones y se mantienen sin variación.

Martín Neut

ENAP anuncia fuerte alza en el kerosene mientras gasolinas y diésel se mantienen estables

ENAP anuncia fuerte alza en el kerosene mientras gasolinas y diésel se mantienen estables / FELIPE CONSTANZO

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este miércoles su informe semanal de precios estimados de combustibles, señalando que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno” y que las cifras publicadas son referencias informativas para los distribuidores, quienes determinan los valores al consumidor final.

Según el informe, el kerosene registra un aumento de $107,4 por litro, mientras que la gasolina de 93 y 97 octanos, el diésel y el GLP vehicular mantendrán su precio sin cambios.

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ENAP explicó que estas estimaciones consideran “precios de importación desde un mercado de referencia cercano y profundo” y los mecanismos de estabilización de precios como MEPCO y el FEPP, que buscan mitigar la volatilidad del mercado internacional.

La empresa publicó que estos datos buscan orientar la actividad comercial y no implican que determinen los precios al público, en un mercado definido como “abierto y competitivo”.

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ENAP anuncia alza de $107 por litro en kerosene

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