Fin de una era: Delcy Rodríguez despide al ‘hombre clave’ y mano derecha de Nicolás Maduro en el régimen venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tras casi 12 años en el cargo.

En su reemplazo, fue designado el general Gustavo González López, quien asumirá el control de las Fuerzas Armadas del país caribeño en esta nueva etapa política.

Al respecto, Rodríguez agradeció públicamente la gestión de Padrino, destacando su “lealtad” y su rol como uno de los principales sostenes del aparato militar durante años.

Cabe destacar que la salida del histórico ministro marca el fin de una de las etapas más largas dentro del chavismo, donde fue una figura clave desde el gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro.

El nuevo ministro, González López, tiene una amplia trayectoria en seguridad e inteligencia, incluyendo su paso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Su nombre, sin embargo, ha estado rodeado de controversias, con sanciones internacionales y cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El cambio se produce en medio de tensiones dentro de la cúpula militar, donde en las últimas semanas se había evidenciado malestar por la permanencia prolongada de altos mandos.