;

Fin de una era: Delcy Rodríguez despide al ‘hombre clave’ y mano derecha de Nicolás Maduro en el régimen venezolano

La decisión se produce tras semanas de malestar en las Fuerzas Armadas por la continuidad del alto mando.

Javiera Rivera

Vladimir Padrino López

Vladimir Padrino López / Anadolu

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tras casi 12 años en el cargo.

En su reemplazo, fue designado el general Gustavo González López, quien asumirá el control de las Fuerzas Armadas del país caribeño en esta nueva etapa política.

Al respecto, Rodríguez agradeció públicamente la gestión de Padrino, destacando su “lealtad” y su rol como uno de los principales sostenes del aparato militar durante años.

Cabe destacar que la salida del histórico ministro marca el fin de una de las etapas más largas dentro del chavismo, donde fue una figura clave desde el gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro.

Revisa también

ADN

El nuevo ministro, González López, tiene una amplia trayectoria en seguridad e inteligencia, incluyendo su paso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Su nombre, sin embargo, ha estado rodeado de controversias, con sanciones internacionales y cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El cambio se produce en medio de tensiones dentro de la cúpula militar, donde en las últimas semanas se había evidenciado malestar por la permanencia prolongada de altos mandos.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad