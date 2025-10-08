Ministro de Defensa venezolano pide a población preparase ante amenaza militar estadounidense

El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, pidió hoy miércoles a la población venezolana prepararse por la “amenaza seria” militar de Estados Unidos contra el país sudamericano.

“Quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal”, expresó.

Padrino López ofreció a medios un balance sobre los ejercicios militares y comunitarios del llamado Plan Independencia 200, iniciados a partir del primer minuto de este miércoles en los estados de Carabobo y La Guaira, en la región de la costa centro-norte de Venezuela.

El ministro insistió en que Estados Unidos no solamente ha desplegado activos militares en el norte del Caribe, sino también en la zona sur cercana a Venezuela, en una actitud amenazante contra el país sudamericano.

Respecto a los ejercicios militares activados este miércoles por el Gobierno de Venezuela, Padrino López detalló que constan de 27 acciones territoriales que tienen como propósito impedir la “parálisis estratégica” del país ante una agresión armada del exterior.

El funcionario venezolano refirió la importancia de esta articulación entre la Fuerza Armada, las fuerzas policiales y el pueblo frente a cualquier contingencia.

Entre las acciones incluidas en el ejercicio militar se encuentran el resguardo de instalaciones estratégicas como petroleras y de distribución de combustible, así como de servicios públicos y de salud.