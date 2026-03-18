Lollapalooza anuncia venta de entradas para edición 2027: precios, paquetes y cómo acceder a descuentos

Lollapalooza Chile confirmó que su edición 2027 se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins, instancia en la que el festival celebrará sus 15 años en el país.

La organización también informó que la venta de entradas comenzará el 31 de marzo a las 12:00 horas a través de Ticketmaster, partiendo con la etapa Early Bird, que contempla un stock limitado de 1.000 tickets.

Los precios parten en los $168 mil para los pases Early Bird. Posteriormente se habilitarán nuevas etapas de venta: pase general, Lounge y Platinum.

Como es habitual, habrán descuentos asociados a auspiciadores. Entre ellos, uno del 20% para usuarios de Cenco Malls y para clientes del Banco de Chile que paguen con sus tarjetas, además de opciones de pago en cuotas sin interés.

El anuncio llega tras la versión 2026 del festival, que reunió a cerca de 80 mil personas por jornada y contó con artistas internacionales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lewis Capaldi, Doechii, Chappell Roan, Skrillex, Deftones y Lorde.

Estos son los precios:

Pase general 3 días

ETAPA PRECIO CARGO POR SERVICIO PRECIO FINAL STOCK Early Bird $150.000 $18.000 $168.000 1.000 Preventa 1 $248.000 $29.800 $277.800 18.000 Preventa 1 | Banco de Chile $198.400 $29.800 $228.200 6.500 Preventa 1 | Cenco Malls $198.400 $29.800 $228.200 6.500 Preventa 2 $263.000 $31.600 $294.600 3.000 Preventa 2 | Banco de Chile $210.400 $31.600 $242.000 700 Preventa 2 | Cenco Malls $210.400 $31.600 $242.000 700

Lolla Lounge 3 días

ETAPA PRECIO CARGO POR SERVICIO PRECIO FINAL STOCK Preventa 1 $551.000 $66.200 $617.200 180 Preventa 1 | Banco de Chile $440.800 $66.200 $507.000 40 Preventa 1 | Cenco Malls $440.800 $66.200 $507.000 40 Preventa 2 $651.000 $78.200 $729.200 300 Preventa 2 | Banco de Chile $520.800 $78.200 $599.000 70 Preventa 2 | Cenco Malls $520.800 $78.200 $599.000 70 Venta Normal $746.000 $89.600 $835.600 - Descuento Banco de Chile $596.800 $89.600 $686.400 100 Descuento Cenco Malls $596.800 $89.600 $686.400 100

Platinum 3 días