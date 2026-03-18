;

Lollapalooza anuncia venta de entradas para edición 2027: precios, paquetes y cómo acceder a descuentos

El anuncio llega tras la versión 2026 del festival, que reunió a cerca de 80 mil personas por jornada y contó con artistas internacionales de renombre.

Pablo Castillo

Santiago, Chile - April 02, 2011: People coming to rock concert \&quot;Lollapalooza Chile 2011\&quot; in O\&#039;Higgins Park. Being the first time the concert was held outside the U.S.

Santiago, Chile - April 02, 2011: People coming to rock concert \"Lollapalooza Chile 2011\" in O\'Higgins Park. Being the first time the concert was held outside the U.S. / erlucho

Lollapalooza Chile confirmó que su edición 2027 se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins, instancia en la que el festival celebrará sus 15 años en el país.

La organización también informó que la venta de entradas comenzará el 31 de marzo a las 12:00 horas a través de Ticketmaster, partiendo con la etapa Early Bird, que contempla un stock limitado de 1.000 tickets.

Revisa también

ADN

Los precios parten en los $168 mil para los pases Early Bird. Posteriormente se habilitarán nuevas etapas de venta: pase general, Lounge y Platinum.

Como es habitual, habrán descuentos asociados a auspiciadores. Entre ellos, uno del 20% para usuarios de Cenco Malls y para clientes del Banco de Chile que paguen con sus tarjetas, además de opciones de pago en cuotas sin interés.

El anuncio llega tras la versión 2026 del festival, que reunió a cerca de 80 mil personas por jornada y contó con artistas internacionales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lewis Capaldi, Doechii, Chappell Roan, Skrillex, Deftones y Lorde.

Estos son los precios:

Pase general 3 días

ETAPAPRECIOCARGO POR SERVICIOPRECIO FINALSTOCK
Early Bird$150.000$18.000$168.0001.000
Preventa 1$248.000$29.800$277.80018.000
Preventa 1 | Banco de Chile$198.400$29.800$228.2006.500
Preventa 1 | Cenco Malls$198.400$29.800$228.2006.500
Preventa 2$263.000$31.600$294.6003.000
Preventa 2 | Banco de Chile$210.400$31.600$242.000700
Preventa 2 | Cenco Malls$210.400$31.600$242.000700

Lolla Lounge 3 días

ETAPAPRECIOCARGO POR SERVICIOPRECIO FINALSTOCK
Preventa 1$551.000$66.200$617.200180
Preventa 1 | Banco de Chile$440.800$66.200$507.00040
Preventa 1 | Cenco Malls$440.800$66.200$507.00040
Preventa 2$651.000$78.200$729.200300
Preventa 2 | Banco de Chile$520.800$78.200$599.00070
Preventa 2 | Cenco Malls$520.800$78.200$599.00070
Venta Normal$746.000$89.600$835.600-
Descuento Banco de Chile$596.800$89.600$686.400100
Descuento Cenco Malls$596.800$89.600$686.400100

Platinum 3 días

ETAPAPRECIOCARGO POR SERVICIOPRECIO FINALSTOCK
Preventa 1$935.000$112.200$1.047.200100
Preventa 1 | Banco de Chile$748.000$112.200$860.20020
Preventa 1 | Cenco Malls$748.000$112.200$860.20020
Preventa 2$1.056.000$126.800$1.182.800250
Preventa 2 | Banco de Chile$844.800$126.800$971.60060
Preventa 2 | Cenco Malls$844.800$126.800$971.60060
Venta Normal$1.166.000$140.000$1.306.000-
Descuento Banco de Chile$932.800$140.000$1.072.80070
Descuento Cenco Malls$932.800$140.000$1.072.80070

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad