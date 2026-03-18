“Cada región tiene sus necesidades”: Gobierno pone en duda avance de esperado proyecto ferroviario interregional

El Gobierno puso en duda el avance del tren rápido Santiago–Valparaíso en medio de la estrechez fiscal, abriendo la puerta a una eventual postergación del proyecto impulsado en la administración anterior.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, afirmó que la prioridad estará en iniciativas con mayor impacto para la ciudadanía. “Los proyectos ferroviarios son de un enorme impacto social”, señaló, aunque advirtió que “está la condición de financiamiento”.

En ese contexto, explicó que “cuando estamos saliendo de un período con un déficit muy importante y tenemos que realizar ajustes, es absolutamente natural y legítimo evaluar cuáles son las prioridades sociales a nivel país”.

Sus dichos se dan luego de que desde la región de Valparaíso surgieran cuestionamientos sobre la viabilidad del tren, tanto por sus costos como por los tiempos de viaje.

“Cada región tiene sus necesidades”

El secretario de Estado detalló que todas las iniciativas serán sometidas a evaluación. “Se van a revisar todos los antecedentes de los distintos proyectos (…) y en función de la rentabilidad social y del presupuesto disponible como país se van a definir las prioridades”, indicó.

Además, recalcó que las decisiones considerarán las distintas realidades territoriales. “Cada región tiene sus necesidades (…) lo fundamental es priorizar aquellas modalidades que sean más beneficiosas para la ciudadanía”, afirmó.

De esta forma, el tren Santiago–Valparaíso queda supeditado a este análisis, en un escenario donde el Ejecutivo busca “priorizar aquellos proyectos con mayor beneficio social” frente a múltiples demandas en áreas como vivienda, salud y educación.