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VIDEO. Duco defiende la suma urgencia a la ley de sociedades anónimas deportivas: “El 95% de las cosas que trae son de común acuerdo”

La Ministra del Deporte justificó la decisión de acelerar la reforma que separará a la ANFP de la Federación de Fútbol.

Carlos Madariaga

Duco defiende la suma urgencia a la ley de sociedades anónimas deportivas: “El 95% de las cosas que trae son de común acuerdo”

Duco defiende la suma urgencia a la ley de sociedades anónimas deportivas: “El 95% de las cosas que trae son de común acuerdo” / VICTOR HUENANTE

Natalia Duco aprovechó su primera comparecencia pública para abordar la primera gran decisión que tomó en su nuevo rol como Ministra del Deporte.

Esto refiere a la determinación de darle suma urgencia a la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas, pese a la negativa de los clubes del fútbol chileno.

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“Fue una de las primeras decisiones que tomamos. Nos reunimos con todos los actores, los escuchamos y nos dimos harto tiempo para tomar una decisión sensata, con la importancia que requiere este tema”, comentó Duco.

“Hay un consenso de que la mayoría de las cosas que tiene la ley, el 95% de las cosas que trae son de común acuerdo. Son dos las indicaciones que están en discusión, es por eso que se tomó la decisión de darle suma urgencia. Con esta ley, el fútbol va a estar mucho mejor”, remarcó la Ministra del Deporte, junto con abordar los beneficios de la próxima orgánica.

“Lo primero es la multipropiedad. No soy experta, pero la transparencia y la separación de la ANFP con la Federación son cosas de común acuerdo para todos los actores relevantes”, dijo Natalia Duco, análisis que fue también respaldado por el subsecretario del Deporte, Andrés Otero.

“Todos estos vicios que tienen al fútbol chileno en crisis nadie los quiere tocar. Que la Federación de Fútbol tenga que regirse por Federaciones Deportivas Nacionales o la regulación de la ANFP son cosas que pueden debatirse en el Congreso, por lo que la suma urgencia se encargará de ver estos temas. Hay una demonización de los dirigentes, pese creemos que deben ser escuchados. Son detalles perfectibles”, resaltó.

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