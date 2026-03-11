;

"Escuché una respiración y...: compañero relata tenso momento tras disparo a carabinero en Puerto Varas

El funcionario fue baleado cuando acudía a verificar una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública.

Javiera Rivera

“Escuché una respiración y...: compañero relata tenso momento tras disparo a carabinero en Puerto Varas

“Escuché una respiración y...: compañero relata tenso momento tras disparo a carabinero en Puerto Varas / Oscar Guerra

Un funcionario de Carabineros relató cómo encontró al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

Este miércoles, el director general de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el uniformado se encuentra con muerte cerebral, aunque permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Es muy lamentable la situación; se nos comunicó que el estado actual es de muerte cerebral, pero aún mantiene actividad cardíaca, por lo tanto se encuentra en la UCI”, señaló Araya.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 06:10 horas en el sector de San Francisco con Línea Férrea, en las cercanías del Estadio Ewaldo Klein.

Hasta ese lugar acudió personal policial tras recibir una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública. Sin embargo, al llegar al sitio, los funcionarios habrían sido recibidos con disparos.

El relato del carabinero que lo acompañaba

El funcionario que participaba en el procedimiento explicó que ambos avanzaron por el sector para verificar la situación, separándose momentáneamente para revisar distintos puntos.

Según relató, tras no obtener respuesta radial de su compañero comenzó a buscarlo en el lugar.

“Lo empecé a llamar por radio y seguí avanzando (…) después no vi nada más, me devolví, me quedé quieto y escuché como un jadeo, una respiración. Alumbré hacia abajo y lo vi que estaba tendido con sangre”, contó el carabinero.

Respecto a los posibles responsables, el uniformado indicó que no logró ver a ningún sospechoso en el sector donde se encontraban. En tanto, el caso se encuentra en investigación mientras se realizan diligencias.

