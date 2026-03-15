“He sentido la calidez de los chilenos, ha sido un viaje encantador para mí”

Esta semana se vivió una nueva versión del Lollapalooza Chile. En esta edición una banda norteamericana llamó la atención: DJO.

La agrupación liderada por el actor Joe Keery sorprendió a los asistentes que llegaron hasta el Parque O’Higgins para disfrutar de su espectáculo.

En conversación con Los 40, el actor de Stranger Things habló sobre su paso por Chile y su opinión sobre el público nacional en los conciertos.

“Se siente como si la gente fuera un poco menos consciente de sí misma. En Estados Unidos creo que todos están un poco, todos te están hablando pero luego se quitan las gafas y están mirando hacia otro lado todos están preocupados”, partió comentando Keery.

“La gente acá está menos preocupada. Creo que hay como una pasión, se sienten abiertos y dispuestos a disfrutar y eso es algo hermoso. Siento que se puede sentir la calidez de la gente aquí y lo acogedores que son, así que ha sido un viaje encantado para mí, me lo estoy pasando bien”, cerró.