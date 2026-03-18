“Cat Parents”: así es el juego que invita a rescatar gatos callejeros y que ya cautiva a la comunidad

El mercado de los videojuegos constantemente nos sorprende con proyectos muy llamativos y que logran despertar la atención desde mucho antes de su lanzamiento.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se comenzó a hablar de un nuevo juego de Gaze In Games que sigue la línea del nicho creciente de simuladores cozy con enfoque animal.

Se trata de Cat Parents, un nuevo simulador de rescate y cuidado de gatos que llegará a PC (vía Steam) con mecánicas cooperativas y un enfoque realista centrado en el apoyo a los felinos.

Por el momento no se conoce la fecha de estreno pero ya está disponible para agregar a la lista de deseados en la plataforma, despertando un gran interés en la comunidad.

Con un mundo abierto de carácter urbano y una animación especial que le suma un toque de agradable fantasía a la atmósfera realista que proponen los objetivos, el título promete marcar la diferencia.

La propuesta central nos lleva a patrullar las calles para localizar a gatitos abandonados y expuestos a diversos peligros. Nuestra herramienta principal es una bicicleta con canasta que nos permitirá transportarlos a un lugar seguro.

Ya sea en solitario o en modo multijugador con amigos, los usuarios gestionarán desde limpiezas y tratamientos médicos hasta la búsqueda de adoptantes ideales.

De esta manera, además de permitirnos vivir la experiencia virtual del rescate y cuidado de los michis, el videojuego también fomenta un ciclo de empatía animal.​

Requisitos del sistema

Para correr el título, se exigen especificaciones modernas tanto en configuraciones mínimas como recomendadas, todas centradas en Windows 10/11 de 64 bits:

Requisitos mínimos :

SO: 64-bit Windows 10/11

Procesador: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA RTX 2060 Super (8GB) / AMD RX 6600 (8GB)

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: Integrada

Requisitos recomendados: