Mucho más que un juego: la forma en que ‘Pokémon GO’ hacía que sus usuarios colaboren con la creación de un mapa para robots

Pokémon GO se convirtió en un de los videojuegos más populares y exitosos en el mercado de los dispositivos móviles, con millones de personas que descargaron la aplicación.

Sin embargo, para lo que en 2016 inició como un fenómeno global de entretenimiento, hoy salen a la luz su verdaderas intenciones detrás de una función muy popular.

Una década después, cuando su popularidad y números de jugadores activos disminuyó considerablemente, se reveló que las personas cumplían una doble función cuando salían a cazar pokemones.

Quienes hayan capturado criaturas con la cámara activa estaban actuando, de forma involuntaria, como operarios de campo para Niantic, desarrolladores le título.

A través de los escaneos de Poképaradas y gimnasios, los jugadores construyeron un mapa 3D de alta precisión que hoy es la base de navegación para sistemas autónomos y robótica urbana.

Niantic reconoció que esos clips de vídeo de 180 y 360 grados, grabados en espacios públicos, nutrieron su Large Geospatial Model (LGM).

Este modelo no es simplemente una mejora para la realidad aumentada del juego, sino una infraestructura digital diseñada para que las máquinas comprendan el mundo físico.

Aunque la función de escaneo se presentó siempre como opcional y transparente, el alcance de la captura de datos es masivo: se solicitaba a los usuarios registrar escenas completas con posición geográfica adjunta, creando una base de datos sin precedentes.

La evolución técnica

El camino hacia esta IA geoespacial ha sido metódico. En 2020, la adquisición de la firma 6D.ai aceleró la construcción de este mapa dinámico.

Para 2022, la compañía ya gestionaba más de cien millones de clips. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en noviembre de 2024 con la presentación formal del LGM.

Este modelo es capaz de deducir la geometría de un lugar incluso si no ha sido escaneado totalmente, gracias a su capacidad de relacionar escenas físicas con millones de puntos de referencia previos.

El sistema de posicionamiento visual de la empresa, conocido como Visual Positioning System (VPS), opera actualmente en más de un millón de localizaciones.

Su gran valor reside en la precisión centimétrica, superando las limitaciones del GPS tradicional en entornos complejos.

En 2025, la estructura corporativa se adaptó a esta realidad: Niantic vendió su división de juegos a Scopely para centrarse exclusivamente en Niantic Spatial, una entidad dedicada a la inteligencia artificial geoespacial que posee un activo de más de 30.000 millones de imágenes geoposicionadas.

Ampliar

La transición de la teoría a la práctica se consolidó el 10 de marzo de 2026. Niantic Spatial anunció una alianza estratégica con Coco Robotics, integrando su VPS en una flota de robots de reparto urbano.

Esta colaboración permite que las máquinas naveguen con una confianza inédita en entornos donde el GPS suele fallar.

John Hanke, de Niantic Spatial, ha sido enfático al señalar que la navegación en calles caóticas es uno de los mayores retos de ingeniería actuales, y la base de datos de Pokémon GO es la pieza que faltaba para resolverlo.

Esta evolución plantea tres consecuencias fundamentales: En el plano industrial, se confirma que los videojuegos masivos pueden ser fábricas de datos críticos para la logística y la IA.

En lo cultural, surge un evidente desconcierto entre los usuarios que desconocían el uso final de sus interacciones lúdicas.

Finalmente, en lo político, se reabre un intenso debate sobre el consentimiento y la privacidad: cómo una acción recreativa termina convirtiéndose en la materia prima de una infraestructura de vigilancia y navegación para terceros.