;

VIDEO. El engaño del año: la increíble broma con IA que dejó a una madre en shock (y se volvió viral)

El registro se volvió viral en TikTok tras mostrar la reacción de la mujer al ver a su mascota en situaciones humanas.

Nelson Quiroz

CAPTURA

CAPTURA

Un divertido video se volvió viral en redes sociales luego de que dos jóvenes le hicieran una broma a su madre utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial de su perrita “Sofi”.

En las fotografías, la mascota aparece en situaciones humanas como comiendo completos, tomando helado o incluso leyendo libros, lo que llevó a la mujer a creer por momentos que realmente se trataba de su perro.

En el registro, compartido en plataformas como TikTok, se ve a la madre observando las imágenes con sorpresa mientras comenta los detalles de la supuesta escena. “Ay, mira sus manitos. ¿Cómo le ponen lentes? Sofi no tenía idea, esta no es la Sofi”, dice inicialmente con duda.

Revisa también

ADN

Sin embargo, las hijas continúan con la broma y le aseguran que sí se trata de su mascota. “Pero mira”, le responden, mientras pasan nuevas imágenes. La mujer termina convencida por algunos detalles: “Ahí sí, mira sus bigotitos”, comenta.

La situación se vuelve aún más graciosa cuando las hijas siguen inventando una historia sobre el comportamiento del animal. “¿Viste que es la Sofi? Le dieron helado. Se portó superbién. Mira, ahí le dieron completo”, le dicen.

El momento también incluye una inesperada preocupación de la madre por otro de sus perros. “¿Y Panchito? ¿Por qué no me lo llevas?”, pregunta, generando nuevas bromas entre los usuarios.

El video, acompañado de la descripción “JAJAJAJA mi mamá y sus nietos”, acumuló miles de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios que destacaron lo convincente de las imágenes y lo divertida de la reacción.

Entre las respuestas más repetidas, varios usuarios pidieron ver al otro perro mencionado en el video. “Lleven a Panchito”, “¿Y Panchito?” o “Muestren a Panchito” fueron algunos de los comentarios que se repitieron, mientras otros destacaron la escena del completo como el momento más gracioso del clip.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad