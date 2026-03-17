Un divertido video se volvió viral en redes sociales luego de que dos jóvenes le hicieran una broma a su madre utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial de su perrita “Sofi”.

En las fotografías, la mascota aparece en situaciones humanas como comiendo completos, tomando helado o incluso leyendo libros, lo que llevó a la mujer a creer por momentos que realmente se trataba de su perro.

En el registro, compartido en plataformas como TikTok, se ve a la madre observando las imágenes con sorpresa mientras comenta los detalles de la supuesta escena. “Ay, mira sus manitos. ¿Cómo le ponen lentes? Sofi no tenía idea, esta no es la Sofi”, dice inicialmente con duda.

Sin embargo, las hijas continúan con la broma y le aseguran que sí se trata de su mascota. “Pero mira”, le responden, mientras pasan nuevas imágenes. La mujer termina convencida por algunos detalles: “Ahí sí, mira sus bigotitos”, comenta.

La situación se vuelve aún más graciosa cuando las hijas siguen inventando una historia sobre el comportamiento del animal. “¿Viste que es la Sofi? Le dieron helado. Se portó superbién. Mira, ahí le dieron completo”, le dicen.

El momento también incluye una inesperada preocupación de la madre por otro de sus perros. “¿Y Panchito? ¿Por qué no me lo llevas?”, pregunta, generando nuevas bromas entre los usuarios.

El video, acompañado de la descripción “JAJAJAJA mi mamá y sus nietos”, acumuló miles de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios que destacaron lo convincente de las imágenes y lo divertida de la reacción.

Entre las respuestas más repetidas, varios usuarios pidieron ver al otro perro mencionado en el video. “Lleven a Panchito”, “¿Y Panchito?” o “Muestren a Panchito” fueron algunos de los comentarios que se repitieron, mientras otros destacaron la escena del completo como el momento más gracioso del clip.