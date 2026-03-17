¡Sensacional! Barrios supera la qualy y acompañará a Tabilo en el cuadro principal del Masters de Miami

Un martes soñado es el que vivió Tomás Barrios (119°), quien se metió en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami tras superar las dos rondas de la qualy.

El chillanejo, que venía de vencer la noche del lunes a Nishesh Basavareddy (198°), este martes se midió ante el australiano Aleksandar Vukic (93°), a quien despachó en sets corridos por 6-3 y 7-5.

“Tomi” mostró un gran nivel ante el jugador oceánico, que partía como el cuarto mejor sembrado de la clasificación, pero que terminó sucumbiendo ante el nacional.

Luego de un primer set bastante favorable, la segunda manga se igualó y tuvo que definirse en el tie break, donde finalmente Barrios logró imponerse por 7-5.

Con este triunfo, el chillanejo se transforma en el segundo chileno en el cuadro principal del Miami Open, acompañando a Alejandro Tabilo (41°), quien se verá las caras con Francisco Comesaña (82°).