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¡Sensacional! Barrios supera la qualy y acompañará a Tabilo en el cuadro principal del Masters de Miami

El chillanejo superó en la última ronda de la clasificación al australiano Aleksandar Vukic.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Un martes soñado es el que vivió Tomás Barrios (119°), quien se metió en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami tras superar las dos rondas de la qualy.

El chillanejo, que venía de vencer la noche del lunes a Nishesh Basavareddy (198°), este martes se midió ante el australiano Aleksandar Vukic (93°), a quien despachó en sets corridos por 6-3 y 7-5.

“Tomi” mostró un gran nivel ante el jugador oceánico, que partía como el cuarto mejor sembrado de la clasificación, pero que terminó sucumbiendo ante el nacional.

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Luego de un primer set bastante favorable, la segunda manga se igualó y tuvo que definirse en el tie break, donde finalmente Barrios logró imponerse por 7-5.

Con este triunfo, el chillanejo se transforma en el segundo chileno en el cuadro principal del Miami Open, acompañando a Alejandro Tabilo (41°), quien se verá las caras con Francisco Comesaña (82°).

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