Santiago albergará corrida nocturna exclusivamente para mujeres: se esperan más de 6.000 corredoras / SERGIO PIÑA

Este sábado 21 de marzo, Santiago volverá a recibir una especial corrida nocturna, exclusivamente para mujeres.

Se trata de la tercera versión de la Women’s Night Out, única carrera atlética nocturna del país en que se busca generar consciencia para que el deporte femenino pueda ocupar y disfrutar la ciudad con seguridad.

Con la Plaza de la Aviación, en Providencia, como punto de partida, los organizadores esperan reunir a cerca de 6.000 participantes en dos categorías, 5 y 10 kilómetros.

“Women’s Night Out nació para inspirar y generar conciencia. Queremos que las mujeres puedan correr, caminar o entrenar en la ciudad con seguridad y confianza. Cuando miles de mujeres corren juntas de noche, el mensaje es muy potente”, explica Benjamín Moreno, socio fundador de Women4Sports, organizadores del evento.

La largada está programada para las 20:30 horas, cuando el sol ya se haya ocultado. Desde la Plaza de la Aviación, las corredoras avanzarán por la ribera del río Mapocho, recorriendo Avenida Andrés Bello y Avenida Santa María, en un circuito acompañado de música, iluminación y animación. Al finalizar la carrera, cada participante recibirá medalla, polera oficial y su kit de participación.