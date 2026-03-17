;

Equipo chileno es campeón del Mundial juvenil de cheerleading en Estados Unidos

La selección del Colegio Mayor Peñalolén, vigentes monarcas nacionales, se impusieron en el UCA All Star National Championship.

Carlos Madariaga

Equipo chileno es campeón del Mundial juvenil de cheerleading en Estados Unidos

Equipo chileno es campeón del Mundial juvenil de cheerleading en Estados Unidos / Colegio Mayor Peñalolén

El deporte chileno no se caracteriza por sumar demasiados triunfos a nivel internacional, pero durante los últimos días se concretó un festejo en una disciplina menos conocida a nivel nacional: el cheerleading.

Todo luego de la gran actuación que concretó el equipo del Colegio Mayor Peñalolén en Estados Unidos, donde se consagraron campeonas del UCA All Star National Championship, el Mundial juvenil de la especialidad.

Revisa también:

ADN

La delegación nacional, integrada por 26 deportistas de entre 11 y 18 años, dominaron la categoría Level 2.2 Senior Prep con una rutina sin errores, refendando el título nacional que habían ganado el año paado.

“Para el equipo fue muy emocionante. Muchas de las chicas llevaban años esperando por esto, soñando con este momento, así que escuchar el resultado fue una explosión de alegría y orgullo. Más allá de la medalla, estas situaciones ayudan a formar personas. Las estudiantes desarrollan confianza en sí mismas, aprenden a enfrentar desafíos y a trabajar por metas comunes. Es algo que les servirá en muchos aspectos de su vida”, explicó Daniela Acuña, entrenadora del equipo junto a Ricardo Vergara.

El título internacional es el resultado de un proceso de preparación que se extendió durante varios meses. Las integrantes comenzaron a trabajar sus rutinas en diciembre y continuaron durante enero y febrero, con entrenamientos de lunes a viernes de hasta tres horas. “La preparación incluyó trabajo físico, técnico y también mental. Hubo muchas horas de práctica, ajustes en la rutina y un trabajo muy colaborativo entre entrenadores, alumnas y familias”, explican desde el cuerpo técnico del Colegio Mayor Peñalolén luego del histórico triunfo en Estados Unidos.

ADN

Colegio Mayor Peñalolén

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad