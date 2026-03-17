Equipo chileno es campeón del Mundial juvenil de cheerleading en Estados Unidos

El deporte chileno no se caracteriza por sumar demasiados triunfos a nivel internacional, pero durante los últimos días se concretó un festejo en una disciplina menos conocida a nivel nacional: el cheerleading.

Todo luego de la gran actuación que concretó el equipo del Colegio Mayor Peñalolén en Estados Unidos, donde se consagraron campeonas del UCA All Star National Championship, el Mundial juvenil de la especialidad.

La delegación nacional, integrada por 26 deportistas de entre 11 y 18 años, dominaron la categoría Level 2.2 Senior Prep con una rutina sin errores, refendando el título nacional que habían ganado el año paado.

“Para el equipo fue muy emocionante. Muchas de las chicas llevaban años esperando por esto, soñando con este momento, así que escuchar el resultado fue una explosión de alegría y orgullo. Más allá de la medalla, estas situaciones ayudan a formar personas. Las estudiantes desarrollan confianza en sí mismas, aprenden a enfrentar desafíos y a trabajar por metas comunes. Es algo que les servirá en muchos aspectos de su vida”, explicó Daniela Acuña, entrenadora del equipo junto a Ricardo Vergara.

El título internacional es el resultado de un proceso de preparación que se extendió durante varios meses. Las integrantes comenzaron a trabajar sus rutinas en diciembre y continuaron durante enero y febrero, con entrenamientos de lunes a viernes de hasta tres horas. “La preparación incluyó trabajo físico, técnico y también mental. Hubo muchas horas de práctica, ajustes en la rutina y un trabajo muy colaborativo entre entrenadores, alumnas y familias”, explican desde el cuerpo técnico del Colegio Mayor Peñalolén luego del histórico triunfo en Estados Unidos.