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Las Diablas enfrentarán a tres “viejos conocidos” en su grupo del Mundial de Hockey Césped

El elenco nacional será parte del grupo A tras el sorteo de este martes.

Carlos Madariaga

Las Diablas enfrentarán a tres “viejos conocidos” en su grupo del Mundial de Hockey Césped

Las Diablas enfrentarán a tres “viejos conocidos” en su grupo del Mundial de Hockey Césped / Rodrigo Jaramillo

En Amsterdam se desarrolló el sorteo de los grupos que disputarán el Mundial de Hockey Césped, entre el 15 y 30 de agosto.

A dicha instancia lograron su clasificación las “Diablas”, la selección chilena femenina de la especialidad, luego de ganar el Pre Mundial disputado en Santiago, cuestión que les permitió ascender al undécimo lugar del ranking.

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La suerte emparejó a las chilenas con Países Bajos, el número 1 del mundo, anfitrión del certamen y la mayor potencia de este deporte, con quienes cayeron 3-1 en la anterior participación nacional en la cita planetaria, el 2022.

A eso se suma que las “Diablas” volverán a enfrentarse a dos selecciones con las cuales se midieron en el Pre Mundial.

Una es Australia, octavas del mundo, a quienes Chile derrotó dos veces en Santiago: 2-1 en la fase de grupos y 1-0 en la final.

Las otras rivales serán Japón, 15 del planeta, a las que derrotaron 2-0 en los shootouts de las semifinales luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario.

Los grupos del Mundial de Hockey Césped 2026

Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón.

Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Esocia.

Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda.

Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica.

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