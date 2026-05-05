¿Qué pasa en Chile? Alerta por retiro masivo de termos de reconocida marca en Estados Unidos ante riesgo de accidentes

El retiro del mercado de cerca de 8 millones de termos en Estados Unidos, tras una alerta emitida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), generó preocupación entre consumidores de distintos países.

La entidad detectó un defecto potencialmente riesgoso en el funcionamiento de estos productos, el que estaría relacionado con la acumulación de presión interna, lo que podría generar accidentes al abrirlos.

De hecho, se reportaran al menos 27 personas lesionadas y tres casos de pérdida ocular . Frente a esto, es que se ordenó sacar de circulación ciertos modelos de las líneas Stainless King Food Jars y Sportsman Food & Beverage Bottles de la marca Thermos.

El retiro involucra los modelos SK3000, SK3020 y SK3010, los cuales fueron comercializados entre los años 2008 y 2024. Según la CPSC, el riesgo estaría asociado al diseño del tapón, debido a la ausencia de un sistema de liberación de presión.

¿Qué pasa en Chile?

El representante oficial de la marca en el país, KW Chile, aclaró a 24 Horas que aunque algunos de los modelos involucrados —como SK3000 y SK3020— también se venden en Chile, estas incorporan mejoras de seguridad .

“Se verificó que desde octubre de 2022 las unidades distribuidas por KW Chile cuentan con tapas que incorporan un sistema de alivio de presión diseñado para permitir la salida de aire y reducir riesgos asociados a la acumulación de presión al interior del producto”, señalaron.