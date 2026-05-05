PDI vincula a Francisco Kaminski como “brazo operativo” en red de estafas y lavado de activos en Caso “Rey David

Durante este lunes, nuevos antecedentes de la denominada “Operación Rey David” dieron cuenta del funcionamiento de una presunta red dedicada a estafas y lavado de activos, investigación que se mantiene bajo reserva y que, hasta ahora, mantiene a 9 de los 19 imputados en prisión preventiva.

En el centro de la indagatoria figura David Israel, empresario de 40 años conocido como “Rey David”, sindicado como el presunto líder de la organización. Parte de estos antecedentes fue revelado en un reportaje televisivo, mientras las diligencias continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y la PDI.

De acuerdo con la investigación policial, revelada por T13, el grupo utilizaba un mecanismo sistemático para concretar fraudes financieros, que consistía en simular créditos automotrices mediante el uso de cédulas de identidad adulteradas.

Para ello, se habrían pagado montos cercanos a los $30 mil —en algunos casos a personas en situación de calle— con el fin de obtener sus documentos, los que posteriormente eran modificados digitalmente.

Con esos antecedentes falsificados, se gestionaban créditos que terminaban generando deudas millonarias a nombre de terceros que desconocían completamente las operaciones. En uno de los casos, una víctima registró compromisos financieros cercanos a los $48 millones.

Según la PDI, los dineros obtenidos habrían sido canalizados hacia la automotora Cincar —vinculada a Israel— a través de distintas sociedades, con el objetivo de ocultar su origen ilícito. En total, el patrimonio investigado en la causa alcanza cerca de $4 mil millones.

El nombre de Kaminski

En este contexto, el nombre de Francisco Kaminski aparece en distintos informes policiales, donde es mencionado como parte de la estructura. El documento sostiene que el imputado “ mantiene una participación activa en el delito de asociación criminal , al evidenciarse una vinculación directa y sostenida con el blanco principal, David Israel”.

La investigación se apoya en interceptaciones telefónicas y conversaciones de mensajería, donde se evidenciaría un alto grado de confianza entre ambos. En uno de los intercambios, Kaminski consulta por la venta de un vehículo, incluso a menor precio, a lo que Israel responde que podría concretarse mediante un “palo blanco”.

Asimismo, los antecedentes incluyen diálogos en los que se abordan posibles maniobras para obtener créditos y distribuir ganancias. En una de las conversaciones, según la PDI, “Kaminski le comenta que está en un almuerzo con ejecutivos del banco (...) Hablan de liquidar o vender las propiedades de forma fraudulenta, a lo que señala David que está dispuesto a aceptar lo que sea y chorree para todos lados”.

El informe concluye que “Kaminski Candia no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas, sino que además formaba parte de la estructura organizada destinada a la comisión de delitos económicos”, agregando que existiría una participación coordinada y estable en la red investigada.

En el marco de estas diligencias, el teléfono celular del imputado fue incautado y actualmente se encuentra siendo periciado por personal especializado, mientras la causa continúa en desarrollo.