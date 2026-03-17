Observar este tipo de animales puede ayudar a proteger el cerebro del envejecimiento, según estudio / Westend61

Una investigación canadiense sugiere que el birdwatching no solo es un pasatiempo, sino también una actividad que podría beneficiar la salud cerebral a largo plazo.

El estudio, publicado en The Journal of Neuroscience, comparó a expertos y principiantes en observación de aves mediante resonancias magnéticas.

De esta forma, detectaron que los más experimentados tenían estructuras cerebrales más densas y complejas en áreas ligadas a la atención y la percepción.

“Las regiones involucradas en la atención mostraron modificaciones estructurales en los expertos”, indicaron los autores, quienes plantean que adquirir conocimientos podría ayudar a mitigar el deterioro cognitivo con la edad.

Además, se observaron señales de que el envejecimiento cerebral avanzaría más lentamente en quienes practican esta actividad.

“Adquirir habilidades a través del birdwatching podría ser beneficioso para la cognición”, afirmó el neurocientífico Erik Wing.

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores advierten que no prueban una relación causal directa. Aun así, se suman a la evidencia de que este tipo de actividades estimulan la mente.