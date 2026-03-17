Tras muchos años de tradición: Don Francisco anuncia radical decisión sobre su carrera televisiva

Este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo del clásico programa Las Caras de la Moneda. En esta ocasión, el invitado fue el Presidente José Antonio Kast, en lo que representó su primera visita a un canal de televisión tras asumir el cargo.

Durante la instancia se habló de temas como seguridad, la crisis migratoria y su decisión de vivir en el palacio de Gobierno Además, se emocionó al recordar a sus padres y selló un compromiso con el animador para fijar un día nacional de la Teletón.

Al cierre del programa, Don Francisco aprovechó para dar las gracias al mandatario, al equipo que hizo posible el espacio y al canal. Eso sí, también anunció una decisión importante sobre su carrera en la pantalla chica.

“Y ahora sí me despido, les digo que esta noche, esta ha sido mis últimas Caras de la Moneda. Muchas gracias, buenas noches”, cerró ante el aplauso del público.

Posteriormente, el histórico rostro de Sábado Gigante se acercó a la periodista Natalia López y a su querido colaborador, el maestro Valentín Trujillo.

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