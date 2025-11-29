El presente de Sebastián Demangel, el joven que hizo llorar a Don Francisco en la Teletón 2004

Una de las historias más recordadas de la Teletón es la de Sebastián Demangel, cuyo testimonio en 2004 emocionó a todo Chile y provocó lágrimas en Don Francisco.

Por entonces estaba recuperándose de un grave accidente automovilístico en el que estuvo involucrado durante una noche de fiesta.

Tras despertar, Sebastián debió enfrentar una ataxia cerebelosa, una secuela que afectó su movilidad y su habla.

Pasó de depender completamente de otros a iniciar una rehabilitación intensa para volver a caminar, realizar tareas básicas y retomar cierta autonomía. Tan solo tenía 17 años.

“La única forma de salir adelante es que no te importe cuántas veces te caes, sino cuántas veces te puedes levantar. Lucha, lucha, lucha”, decía en un emotivo video.

Era otro Chile, con micros amarillas incluidas. De hecho, vivió momentos complejos como cuando un chofer creía que estaba ebrio por su forma de caminar y no lo tomó en cuenta, acelerando y provocando la caída del joven.

Tras el video, Don Francisco no pudo ocultar sus lágrimas ante el público presente en el Teatro Teletón y las personas que seguían la transmisión desde casa. “Me mató a mí”, admitió, recibiendo un abrazo de apoyo por parte de los telefonistas.

El presente de Sebastián Demangel

Según se supo, Sebastián estudió Dirección Audiovisual y Cine, aunque rechazó algunas ofertas de trabajo en televisión.

En 2021 también se conoció que vivía en Maitencillo, buscando una rutina más calmada y lejos del ruido de la capital.

En redes sociales publica poco, pero mantiene el sentido del humor y la energía que lo hicieron tan querido.