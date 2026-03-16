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¿Puede jugar Thomas Gillier por Argelia ahora que lo llamaron de La Roja?

El arquero de 21 años aparece en la nómina de Nicolás Córdova para los amistosos de la FIFA Series ante Nueva Zelandia y Cabo Verde. Su citación responde al supuesto interés de la Selección de Argelia por sumarlo en sus futuros compromisos.

Matías Zurita

Getty Images

Getty Images / Adam Hunger

El actual portero del CF Montreal fue incluido en la nómina para los amistosos frente Nueva Zelanda y Cabo Verde, encuentros que podrían ser claves para asegurar su futuro en la Roja y evitar que pueda representar a otra selección en el plano internacional.

El interés no es menor. En las últimas semanas, el nombre de Gillier apareció en la órbita de la Selección de Argelia como una posible alternativa pensando en el Mundial 2026. El vínculo se explica por su ascendencia familiar, ya que su abuelo nació en ese país, lo que le permitiría optar por esa nacionalidad y recibir la habilitación correspondiente por parte de la FIFA.

Su convocatoria en las últimas horas acerca a Gillier a la Roja, pero el llamado no basta para fidelizarlo. Chile tiene una tarea clara con el arquero en esta fecha FIFA: hacerlo debutar por la selección adulta. La razón es reglamentaria: al tratarse de amistosos internacionales Clase A, si el ex Universidad Católica disputa siquiera un minuto con el combinado nacional quedará automáticamente bloqueado para representar a otra federación.

Pese a que el portero ha formado parte de distintos procesos en selecciones juveniles de nuestro país, todavía no ha debutado oficialmente con la adulta. Por lo mismo, si en esta serie de amistosos solo es suplente y no suma minutos, Gillier aún mantendría abierta la posibilidad de defender a Argelia en la próxima Copa del Mundo donde enfrentaría a rivales como Argentina, Austria y Jordania.

El futuro del arquero está en manos de Nicolás Córdova: si juega, se acabó el seguimiento argelino; si no va a la cancha, seguirá siendo legítima la observación africana.

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