Humanoides en el frente: Ucrania despliega robots de combate y marca un hito en la guerra moderna

El conflicto armado entre Ucrania y Rusia sigue desarrollándose con momentos muy complejos a pesar de algunos avances por intentar retomar la paz.

Bajo este escenario, los ucranianos comienzan a escribir un nuevo capítulo en la guerra de la mano de Estados Unidos, llevando el enfrentamiento a un siguiente nivel.

La startup Foundation, con base en San Francisco, Estados Unidos, suministró en febrero dos unidades del Phantom MK1 a las fuerzas ucranianas para ponerlas a prueba en el frente, marcando un hito en la integración de humanoides en contextos bélicos.

Con esto, Ucrania se posiciona como un escenario de experimento (bajo el alero estadounidense) para explorar nuevos caminos en el frente de batalla.

Esta pieza tecnológica fue presentada en octubre, está enfocada en el combate directo y hoy tienen sus primeras evaluaciones funcionales.

“Los robots fueron enviados al frente para labores de reconocimiento, como parte de los esfuerzos por probar la plataforma en un entorno de combate real”, explicó Mike LeBlanc, cofundador de la empresa, en conversación con Time.

“Es la primera vez que un robot humanoide es enviado a la línea de frente”, enfatizó, proyectando que estos aparatos relevarán a tropas en misiones de alto riesgo, integrando “una variedad de sistemas de armas normalmente utilizados por humanos”.

Ampliar

Estos ejemplares del Phantom MK1 alcanzan los 1,80 metros de altura, 80 kilos de peso y soporta 40 kilos de carga, ideal para desenvolverse en zonas letales.

Destaca en funciones de reconocimiento, vigilancia, logística y desactivación de explosivos, priorizando visión por cámaras sobre LiDAR y actuadores cicloidales para sigilo y precisión.

Y si bien se trata de un robot humanoide que pretende actuar de forma independiente para evitar riesgos en persona, mantiene un control humano para decisiones críticas, permitiendo supervisión ante acciones letales.

Respecto al rol y misión de Foundation, colaboran con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para patrullas fronterizas en el sur.

Este año inician con decenas de unidades, escalando a 50.000 para fin de 2027, bajo modelo de alquiler a 100.000 dólares anuales por equipo.

De esta manera, con EE. UU. interviniendo una vez más de forma directa en guerras más allá de sus fronteras y zonas de control, se establece un punto clave en el avance bélico a base de nuevas tecnologías.