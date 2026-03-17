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Intentó sacar a su hija de 2 años del auto: lo que se sabe del hombre apuñalado en violento portonazo fallido en Pudahuel

La víctima fue golpeada con un martillo y apuñalada, quedando grave, aunque fuera de riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

26 de Enero de 2026/La Florida Balacera con triple homicidio en la Población Villas Unidas en la comuna de La Florida. Huincha de demarcación de no pasar de Carabineros FOTO: CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO

26 de Enero de 2026/La Florida Balacera con triple homicidio en la Población Villas Unidas en la comuna de La Florida. Huincha de demarcación de no pasar de Carabineros FOTO: CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO / CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO

Durante la noche de este lunes, un hombre de 51 años resultó gravemente herido tras ser víctima de un violento intento de portonazo en la comuna de Pudahuel, en un hecho que ocurrió mientras su hija de dos años permanecía al interior del automóvil, sentada en su silla de seguridad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba fuera de su domicilio, a bordo de su vehículo y preparándose para ir a buscar a su esposa a una estación de Metro, cuando fue interceptada por cuatro desconocidos armados que descendieron desde un auto rojo.

En medio del asalto, el hombre intentó sacar a la niña del vehículo, pero fue atacado por los sujetos, quienes lo golpearon en la cabeza con un martillo y además lo apuñalaron. La agresión ocurrió cerca de las 21:15 horas en calle Papa San Anacleto, en un sector residencial de la comuna.

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Las alarmas del lugar y los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas y lograron ahuyentar a la banda, evitando que concretaran el robo del automóvil.

Producto de la agresión, el hombre fue trasladado inicialmente hasta el SAR Doctor Gustavo Molina, donde ingresó en riesgo vital. Con el paso de las horas, su estado evolucionó y actualmente permanece internado en una clínica, grave, pero fuera de riesgo vital.

Relato del testigos

“Se iban a llevar el vehículo, él puso resistencia, porque en realidad su hija estaba en la parte trasera del vehículo. Al ver esta situación tan lamentable, estos delincuentes, me parece que con un martillo, le pegaron en la frente al vecino y otro delincuente lo apuñaló”, señaló un vecino que fue testigo del ataque.

Además, agregó que “cuando salió de este sector, salió ensangrentado”, dando cuenta de la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima tras el intento de robo.

Desde Carabineros, el teniente Manuel Narváez, de la Prefectura Occidente Metropolitana, indicó que “la persona habría sido abordada por cuatro individuos que descendieron desde un vehículo rojo”, antecedente que ahora forma parte de las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de Carabineros y equipos del Labocar realizan pericias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los autores, quienes escaparon del lugar sin concretar el robo.

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